РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июн. Железнодорожники вводят в график задержанные на Курском направлении МЖД электрички, для обеспечения перевозки пассажиров пригородному поезду №6427 Новоиерусалимская – Подольск продлен маршрут до станции «Тула», говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«МЖД принимает меры по вводу в график движения пригородных поездов Курского направления, задержанных в результате незапланированной остановки электрички №6963 Москва - Тула. Пригородный поезд буксируют с помощью вспомогательного локомотива. Для обеспечения перевозки пассажиров пригородному поезду №6427 Новоиерусалимская – Подольск продлен маршрут до станции Тула. В связи с незапланированной остановкой состава в пути задержаны несколько пригородных поездов. Пассажирам нужно обратить внимание на возможные точечные корректировки в расписании электричек», – говорится в сообщении.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8(800)775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Также за расписанием пригородных поездов можно следить в приложении компании-перевозчика АО «Центральная ППК» «Расписание и билеты ЦППК» или на сайте компании.

«Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», – заключается в сообщении.