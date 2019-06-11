РИАМО - 11 июн. Управление Роспотребнадзора по Московской области выдало два санитарно-эпидемиологических заключения на использование водного объекта для купания, это карьер в Лыткарине и Пестовское водохранилище в поселке Пестово в Мытищах, сообщается на сайте ведомства.

В соответствии со статьей 18 закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» водные объекты, используемые для рекреационных целей должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям.

«На 10 июня 2019 года управлением Роспотребнадзора по Московской области, в соответствии со статьей 18 федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», выданы два санитарно-эпидемиологических заключения на использование водного объекта для купания (карьер «Волкуша», Лыткарино; Пестовское водохранилище, поселок Пестово)», — говорится в сообщении.

Купаться безопасно только в тех местах, которые официально установлены постановлением главы администрации и имеют санитарно-эпидемиологическое заключение о качестве воды водного объекта, используемого в целях купания.

При размещении, оборудовании, содержании и эксплуатации пляжей должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования. На пляжах должны быть размещены урны, общественные туалеты, установлены фонтанчики с подводом питьевой воды, открытые и закрытые раздевалки.