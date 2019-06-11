РИАМО - 11 июн. Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации выдали жилому дому №2 в ЖК «Истомино парк 2», который располагается на Юбилейной улице в подмосковном Ногинске, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Дом получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Застройщиком объекта является ООО «Фаворит Девелопмент». Общая площадь дома составляет 13,3 тысячи квадратных метров. В 14-этажной новостройке к заселению готово 185 квартир жилой площадью 9,1 тысячи квадратных метров. В проекте были учтены требования доступности для маломобильных групп населения.