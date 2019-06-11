РИАМО - 11 июн. В ночь с 14 на 15 июня на Внуковском направлении изменится расписание движения аэроэкспрессов из-за проведения плановых работ на железной дороге, говорится в сообщении пресс-службы компании «Аэроэкспресс».

«Убедительно просим пассажиров предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заранее прибывать в терминалы «Аэроэкспресс», — говорится в сообщении.

Так, аэроэкспресс, который отправляется обычно в 22:00 с Киевского вокзала, отправится в 22:20, поезд с отправлением по расписанию 00:01 – в 00:17, в 6:00 – в 6:15, в 08:00 – в 08:18.

Для аэроэкспрессов из аэропорта «Внуково» расписание изменится следующим образом: поезд, который по расписанию отправляется в 22:00, отправится в 22:05, по расписанию в 23:00 – в 23:15, по расписанию в 00:01 – в 00:06, по расписанию в 07:00 – в 7:17, по расписанию в 09:00 – в 09:10.

Два аэроэкспресса из «Внукова» отправятся по расписанию – в 06:00 и в 08:00, но приедут на Киевский вокзал с 4-минутной и 5-минутной задержками соответственно.

Узнать актуальную информацию о расписании движения поездов можно на сайте www.aeroexpress.ru и в мобильном приложении в разделе «Расписание», а также позвонив по номерам горячей линии 8-800-700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8-495-663-84-10 (для звонков из Москвы) и у сотрудников компании в терминалах.