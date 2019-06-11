РИАМО - 11 июн. В День России многие московские учреждения будут работать по особому графику, в частности, изменится время работы офисов «Мои документы», центров социального обслуживания, поликлиник, ветеринарных клиник, аптек и отделов ЗАГС, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Пациенты столичных взрослых поликлиник смогут попасть к врачам 12 июня с 09:00 до 16:00. Медицинская помощь на дому будет оказываться в этот день до 16:00. Травматологические пункты будут вести прием по графику работы поликлиник либо круглосуточно», — отмечается в материале.

Также врачи детских поликлиник станут оказывать помощь на дому с 09:00 до 15:00, вызвать специалиста можно с 09:00 до 14:00. Травматологические пункты поликлиник будут работать с 08:00 до 22:00, а молочно-раздаточные пункты — с 06:30 до 12:00. 12 июня женские консультации примут посетителей с 09:00 до 16:00. Они будут работать на базе одной из женских консультаций округа.

Что касается дежурных аптечных пунктов в поликлиниках, то 12 июня онм будут работать с 9:00 до 16:00. Обособленные аптеки будут работать с 10:00 до 18:00, дежурные аптеки — круглосуточно.

В офисах «Мои документы» 12 июня будет выходным днем. Накануне праздника, 11 июня, график работы центров госуслуг останется неизменным — с 08:00 до 20:00. Флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ будут открыты с 10:00 до 22:00. Кроме того, с 10 по 14 июня посетители офисов «Мои документы» могут получить ряд востребованных услуг в кратчайшие сроки.

Так, специалисты центров госуслуг готовы принять документы для регистрации недвижимого имущества, находящегося в пределах Москвы.

Оформление бумаг для государственного кадастрового учета займет пять рабочих дней, государственной регистрации прав — семь рабочих дней. А для кадастрового учета и регистрация прав одновременно понадобится 10 рабочих дней. Подать документы можно в любом центре госуслуг вне зависимости от места регистрации. Сделать это смогут только правообладатели, обратившиеся лично. Акция не распространяется на заявителей, действующих по доверенности, и представителей риелторских компаний.

В предпраздничные дни в некоторых центрах госуслуг пройдут тематические мероприятия. Так, в центре госуслуг района Внуково все желающие смогут присоединиться к мастер-классу «Россия-матушка». Участники творческого занятия научатся делать 3D-открытки из бумаги. Мастер-класс начнется 11 июня в 14:00.

11 июня в городских отделах ЗАГС будет сокращенный рабочий день. Прием посетителей там будут вести до 17:00. 12 июня — выходной день. Дворец бракосочетания №1 и Шипиловский ЗАГС будут только регистрировать браки. По прежнему графику столичные отделы ЗАГС заработают 13 июня. Они будут открыты с 09:00 до 18:00 (перерыв с 14:00 до 15:00).

Территориальные центры социального обслуживания работают 12 июня с 09:00 до 18:00. В центрах социальной помощи семье и детям этот день будет выходным.

День России — государственный праздник, который отмечается с 1992 года в честь принятия Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

В этом году жители и гости столицы могут отметить День России на ВДНХ: здесь пройдет фестиваль гостеприимства «Самоварфест». Праздничную программу приготовили и московские парки — Измайловский, Воронцовский, «Сокольники», «Зарядье», Парк Горького, музей-заповедник «Царицыно» и еще 22 зоны отдыха.