РИАМО - 11 июн. Музыкальный фестиваль «Подмосковные вечера. Лето. Музыка. Музей» пройдет в Музейно-выставочном комплекс «Новый Иерусалим» в Истре с 30 июня по 13 июля, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Это масштабный культурный проект, который организован совместно Музейно-выставочным комплексом Московской области «Новый Иерусалим», Государственным академическим симфоническим оркестром России имени Е. Ф. Светланова и Московской областной филармонией при поддержке министерства культуры Московской области. Фестиваль будет приурочен к 90-летию Московской области», - говорится в сообщении.

Гости фестиваля познакомятся с шедеврами мировой музыкальной культуры, с творчеством выдающихся музыкантов – выходцев из России, снискавших широкое признание не только в нашей стране, но и за рубежом.

Под открытым небом, в окружении памятников зодчества и исторических артефактов пройдут три концерта. Программы представит Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова – прославленный коллектив с более чем восьмидесятилетней историей.

Открытие фестиваля состоится 30 июня. За пультом будет главный приглашенный дирижер Госоркестра России имени Е. Ф. Светланова, главный дирижер Филармонического оркестра Осло и Ливерпульского королевского филармонического оркестра Василий Петренко. В программе – Пятая симфония Г. Малера и Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром С. В. Рахманинова. Солист – пианист с мировым именем, лауреат первой премии международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна, премий «Молодой артист» и Gilmore Artist Award, профессор Штутгартской высшей школы музыки и театра Кирилл Герштейн.

Во второй вечер фестиваля, 6 июля, за дирижерский пульт Госоркестра встанет художественный руководитель коллектива Владимир Юровский. В программе – Пятая симфония П. И. Чайковского и концерт №1 для скрипки с оркестром Д. Д. Шостаковича. Солистка – Алина Ибрагимова, лауреат музыкальной премии Classical BRIT Awards в номинации «Лучший молодой исполнитель», премии для молодых артистов от лондонского Королевского филармонического общества, кавалер Ордена Британской империи за заслуги перед музыкой. Алина Ибрагимова играет на скрипке Ансельмо Беллозио 1775 года, предоставленной Георгом фон Опелем.

Заключительный вечер фестиваля пройдет 13 июля. Дирижер – Андрей Борейко, сотрудничающий с ведущими оркестрами мира. Его ангажементы в этом сезоне включают выступления с Пражским симфоническим оркестром, Симфоническим оркестром Венского радио, Sinfonica Nazionale RAI, Sinfonia Varsovia и другими оркестрами. В настоящее время является музыкальным директором филармонического оркестра в Нейплсе (США). В программе – Пятая симфония С. С. Прокофьева, Концерт для скрипки с оркестром Ф. Мендельсона-Бартольди, «Рассвет на Москве-реке» М. П. Мусоргского. С оркестром выступит Илья Грингольц – победитель международного конкурса скрипачей имени Н. Паганини, профессор Цюрихской высшей школы искусств и приглашенный профессор Королевской шотландской консерватории (Глазго). Играет на скрипке Джузеппе Гварнери (1742-1743), предоставленной из частной коллекции.

«Три великие пятые симфонии и знаменитые произведения для солирующих инструментов с оркестром – богатая стилистическая и интонационная палитра, блеск интерпретаций! Все это, без сомнения, привлечет пристальное внимание и меломанов со стажем, и тех, кто только начинает свой путь к постижению академического искусства», - отмечается в материале.

Особым мероприятием фестиваля «Подмосковные вечера. Лето. Музыка. Музей» станет детский музыкальный спектакль Московской областной филармонии «Баллада о маленьком буксире», который будет показан 13 июля. Основой для сценического действия стало первое стихотворение Иосифа Бродского, опубликованное в России и адресованное детям. Рассказ о жизни маленького буксира, живущего в порту Петербурга, раскрывает историю уникального города и всей страны с начала XX века до наших дней. Зрители увидят смену модных танцевальных стилей, услышат главные популярные песни и мелодии эпохи.

Фестиваль «Подмосковные вечера. Лето. Музыка. Музей» впервые прошел в 2018 году. Его посетили более 2 тысяч зрителей. С 2019 года почетным президентом фестиваля является художественный руководитель Московской областной филармонии, народный артист России Максим Дунаевский. Художественный руководитель фестиваля – главный приглашенный дирижер Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова, главный дирижер Филармонического оркестра Осло и Ливерпульского королевского филармонического оркестра Василий Петренко.

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