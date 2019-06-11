РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 июн. В Королеве в двух строящихся детских садах планируют завершить благоустройство к 1 сентября, написал глава города Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

Новые детские сады по 190 мест строятся в Королеве по адресам Карла Маркса, дом 12А и Циолковского, 12. При выборе архитектурного решения были учтены пожелания и предложения жителей, которые хотели сохранить ансамбль микрорайона.

«Вместе со строителями побывал на месте, увидел, что уже сделано и заслушал график работ. Поставил задачу к 1 сентября завершить все монтажные работы и выполнить благоустройство. До конца года установить оборудование и всю мебель. После Нового года сады должны принять детей», – написал Ходырев.

В Королеве усиленными темпами решается вопрос выполнения национальных проектов по обеспечению жителей ясельными группами в детских садах.