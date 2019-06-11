РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 июн. Подольская спортсменка Елена Крутова завоевала для сборной России квоту на летние Паралимпийские игры 2020 года в Токио, став чемпионкой мира по стрельбе из лука среди спортсменов-паралимпийцев, сообщается в группе «ПОДОЛЬСК ГОРОД СПОРТА» в соцсети «ВКонтакте».

В городе Хертогенбос в Нидерландах завершился чемпионат мира по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В главном мировом первенстве приняли участие около 300 лучников из 46 стран мира. Спортсмены из Московской области, выступающие в составе сборной России, завоевали четыре медали различного достоинства, внеся весомый вклад в итоговое второе место национальной команды в общем зачете.



«Подольчанка Елена Крутова стала чемпионкой мира в личных соревнованиях в блочном луке в классе W1, а также завоевала серебро в командном миксте. Константин Донской в командных соревнованиях стал обладателем бронзовой награды. Еще одну бронзу в копилку сборной России принесла Анастасия Джиоева в блочном луке», – говорится в сообщении.

Главный мировой старт для подмосковных лучников-паралимпийцев завершен. Крутова, став обладательницей медали высшей пробы, завоевала для сборной команды России квоту на летние Паралимпийские игры 2020 года в Токио.