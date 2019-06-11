РИАМО (КОРОЛЕВ) – 11 июн. Начался второй этап реконструкции котельной в микрорайоне Юбилейный подмосковного Королева, реализация проекта позволит повысить надежность теплоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

Ремонт проходит в рамках исполнения дорожной карты по реализации государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы.

«В Королеве начали второй этап реконструкции котельной в микрорайоне Юбилейный. Реконструкция котельной, расположенной по адресу: Королев, микрорайон Юбилейный, Гаражный тупик, дом №4, улучшит качество жилищно-коммунальных услуг, в частности, горячего водоснабжения и теплоснабжения жителям микрорайона», – говорится в сообщении.

Средства выделены из регионального и местного бюджетов, реализация проекта позволит значительно повысить надежность теплоснабжения и обеспечить гарантированную подачу ресурса центрального отопления и горячего водоснабжения потребителям.

Завершение капитального ремонта запланировано на конец текущего года. В результате качественными услугами обеспечат порядка 5 тысяч жителей в 44 многоквартирных домах микрорайона Юбилейный.