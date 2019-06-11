РИАМО - 11 июн. Сотрудники полиции УВД по Западному округу Москвы, которые проводили операцию по задержанию журналиста «Медузы» Ивана Голунова, отстранены от работы на время проверки, сообщается на сайте МВД РФ.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова прекращено уголовное дело из-за недоказанности его участия в совершении преступления.

«Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в Следственный комитет Российской Федерации для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших гражданина. На период проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей», – говорится в сообщении.

Кроме того, глава МВД РФ заявил, что принял решение ходатайствовать перед президентом РФ об освобождении от должности начальника ОВД по ЗАО Москвы генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД генерал-майора полиции Юрия Девяткина.

«Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены», – заявил Колокольцев.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве. Он находился под домашним арестом.

Руководство издания «Медуза» считает, что журналист невиновен и его преследуют из-за профессиональной деятельности. Ранее главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн рассказал, что в биоматериалах Голунова не обнаружили следов наркотиков.