РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 июн. Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско назвал обеспечение медучреждений Люберец лекарствами приоритетной задачей, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

Десятого июня Дениско встретился с депутатами городского округа Люберцы Анатолием Ухановым и Дмитрием Коровкиным.

«На встрече обсудили вопросы взаимодействия по контролю за реализацией госпрограмм и национальных проектов в городском округе Люберцы с привлечением общественности и освещением в СМИ результатов совместной деятельности. Дениско отметил, что вопросы здравоохранения остаются приоритетными и требуют дополнительных решений в улучшении обеспечения лекарственными препаратами», – говорится в сообщении.

Депутат отметил, что также приоритетной задачей является повышение качества обслуживания населения в учреждениях здравоохранения городского округа Люберцы.