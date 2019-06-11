РИАМО - 11 июн. Министерство экологии и природопользования Московской области оштрафовало индивидуального предприниматель за загрязнение реки Беляны в городском округе Истра, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Инспекторы эконадзора завершили расследование по факту загрязнения реки Беляны вблизи деревни Сладково в Истре.

«В ходе проверки земельного участка, на котором местный индивидуальный предприниматель строит ирригационный пруд, было установлено, что дренажные воды из котлована откачиваются погружным насосом по трубопроводу прямо в Беляну. Помимо этого, предприниматель размещал извлеченные из котлована грунты в водоохранной зоне реки, что также могло привести к ее загрязнению», - отмечается в материале.

В отношении предпринимателя вынесено постановление об административном правонарушении, он оштрафован на общую сумму 30 тысяч рублей.

Ранее за аналогичное нарушение инспекторы эконадзора привлекли к ответственности ООО «АЦ-Юг», которое сбрасывало сточные воды с очистных сооружений в приток Беляны.