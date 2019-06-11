РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 июн. Главгосстройнадзор Московской области в ходе проверки выявил нарушения при строительстве склада на улице Шамотная в Подольске, в частности, возникли нарекания к качеству строительства и культуре производства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Инспекторский состав отдела №6 Главгосстройнадзора провел плановую проверку строительства склада на улице Шамотная, дом №3, строение 6. На сегодняшний день на объекте ведутся работы по устройству кровли и кладке стен лестничной клетки. По итогам проверки были выявлены нарушения по качеству строительства и культуре производства», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

В ходе проверки установили, что стены лестничной клети выполнены с отступлением от требований проекта. В содержании стройплощадки также выявлены нарушения: отсутствуют мойка колес строительной техники, схема движения автотранспорта на площадке, знак ограничения скорости и другие замечания. ООО «НПП «Уральские минералы» выдано предписание с конкретными сроками устранения нарушений и составлен протокол об административном правонарушении.

Согласно проекту, строительство склада готовой продукции планируется завершить во II квартале 2020 года. Общая площадь возводимого объекта составляет 11,5 тысяч квадратных метров. Строительство осуществляется за счет собственных средств застройщика ООО «НПП «Уральские минералы».