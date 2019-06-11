РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 июн. В подмосковном Подольске после жалобы жителя убрали мусор и битый асфальт на автобусной остановке на улице Высотная, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на плохую уборку на остановочном павильоне. Он отметил, что у остановки, которая находится у дома №5/12 по улице Высотная, имеется мусор и битый асфальт.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу очистки остановочного пункта на улице Высотная и сообщает, что данная дорога входит в реестр собственности Подмосковья и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по очистке указанного остановочного пункта выполнены», – сказал начальник Домодедовского регионального управления автодорог №4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.