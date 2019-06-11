РИАМО – 11 июн. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова прекращено уголовное дело, передает РИА Новости.

«Принято решение прекратить уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления», - заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве, при обыске у него нашли около 4 граммов метилэфедрона. В квартире журналиста также были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. Голунов находился под домашним арестом.

Руководство издания «Медуза» считает, что журналист невиновен и его преследуют из-за профессиональной деятельности. Ранее главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн рассказал, что в биоматериалах Голунова не обнаружили следов наркотиков.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что нарушения, допущенные в ходе задержания Голунова, вызывают недоверие к следственным органам.

Инициативная группа заявила о намерении провести 12 июня марш в центре Москвы в поддержку журналиста

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