РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 июн. Госавтоинспекторы подмосковных Люберец с 17 июня уделят особое внимание пресечению нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В период с 17 по 23 июня 2019 года на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход».

«Особое внимание сотрудников будет уделено пресечению нарушений ПДД со стороны пешеходов. Мероприятие проводится с целью стабилизации обстановки, а также усиления профилактической работы, направленной на снижение количества и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает, что пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. Переходить дорогу необходимо по пешеходным переходам, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

На нерегулируемых переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть, убедившись в безопасности предстоящего перехода. При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе на видном месте предметы со световозвращающими элементами, которые помогают водителю заранее разглядеть в темноте пешехода и вовремя принять меры для предотвращения возможного ДТП.

За нарушение правил дорожного движения пешеходов могут привлечь к административной ответственности. Предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа на сумму 500 рублей.