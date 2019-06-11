РИАМО - 11 июн. Чемпион Паралимпийских игр, мастер спорта международного класса по армспорту воскресенец Алексей Кузнецов занял третье место на этапе мирового Гран-при по легкой атлетике, говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенского района.

С 4 по 10 июня 2019 года в итальянском городе Гроссето проходил один из этапов мирового Гран-при по легкой атлетике, организованного Международным паралимпийским комитетом.

«Девять этапов Гран-при в течение года проводятся на различных континентах и в разных городах, чтобы спортсмены могли показать результаты и попасть в рейтинг IPC, по итогам которого лучшие легкоатлеты отбираются на чемпионаты мира и Европы», — говорится в сообщении.

В этот раз 360 спортсменов из 40 стран мира приняли участие в соревнованиях открытого чемпионата Италии на стадионе имени Карло Зеччини. Здесь была представлена и сборная России, отстраненная в 2016 году и в течение трех лет не участвовавшая ни в одних международных стартах.

Среди 100 российских легкоатлетов, принимавших участие в итальянском этапе Гран-при, был и воскресенский спортсмен Алексей Кузнецов.

«Выступая в классах F52-54, Алексей, метнув копье на 27 метров и 69 сантиметров, замкнул тройку призеров», — добавляется в сообщении.

Этот старт является одним из отборочных этапов к чемпионату мира, который пройдет в ноябре этого года в ОАЭ.

Следующим этапом станет чемпионат России в Чебоксарах с 12 по 18 июля.