РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 июн. Новый рекорд страны среди женщин в дисциплине «штурмовая лестница» установили в Подольске на Всероссийских соревнованиях по пожарно-спасательному спорту среди образовательных организаций высшего образования МЧС России, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В Подольске на базе учебного центра Федеральной противопожарной службы МЧС России стартовали Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту среди образовательных организаций высшего образования МЧС России, приуроченные к 370-летию со дня образования пожарной охраны России. За звание лучших борются сильнейшие спортсмены вузов МЧС России, а также приглашенные команды учреждений высшего и среднего образования. Команда Московской области выступает вне конкурса.

«Сегодня (11 июня – ред.) прошли состязания в дисциплине «штурмовая лестница». Зачет проводился среди мужчин, которые поднимались в окно четвертого этажа учебной башни, и женщин, которым предстояло штурмовать второй этаж. На низкий старт вышло более 130 спортсменов-пожарных. У женщин на третьем месте Анна Стародымова (СПб УГПС, 6,98 секунды), на втором – Анастасия Романова (СПб УГПС, 6,90 секунды). Первое место заняла Екатерина Чендакова (Воронежский ГТУ) с результатом 6,75 секунды, установив новое высшее рекордное достижение России среди женщин», – говорится в сообщении.

У мужчин первое место с результатом 13,06 секунды занял Артем Малинин (АГПС), второе – Константин Курганский (СПб УГПС, 13,15 секунды), третьим стал Шамхан Кубаев (Воронежский ГТУ), уложившись в 16,65 секунд.

В программе состязаний традиционные виды упражнений пожарно-спасательного спорта: преодоление стометровой полосы с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице на учебную башню, боевое развертывание и пожарная эстафета 4х100 метров.

Соревнования проходят на одном из лучших стадионов системы МЧС России. От принимающей стороны участников соревнований приветствовал начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин. Генерал-лейтенант Полетыкин пожелал спортсменам пройти все испытания без травм.

Во второй день соревнований, 12 июня, с 10:00 до 13:00 состоятся забеги на полосе препятствий, а с 17:00 до 19:00 – командная эстафета 4 на 100 метров.

13 июня с 10:00 проведут соревнования по боевому развертыванию. В 13:00 состоятся торжественная церемония награждения победителей в этих видах состязаний и закрытие соревнований.