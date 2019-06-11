РИАМО - 11 июн. Ученый-физик, специалист по безопасности компьютерных систем и искусственному интеллекту, автор бестселлера «Музыка небесных сфер» Александр Милованов 17 июня представит москвичам свою книгу и расскажет о различных гипотезах создания вселенной, природе космических ритмов и пульсаций и влиянии космоса на земную жизнь, говорится в сообщении пресс-службы сети «Читай-город».

«Самая трудная и самая приоритетная задача в настоящее время, от решения которой буквально зависит выживет наша цивилизация или нет — обучить не машины, а людей правильно думать и принимать самостоятельные решения, но вначале людям нужно дать правильную информацию», — считает Милованов.

Автор видит свою задачу в том, чтобы развенчать ложные устоявшиеся истины, псевдонаучные догмы и ошибочные представления человека о мире и о себе, и в том, чтобы помочь человеку сформировать более глубокое и точное мировоззрение.

Встреча с автором пройдет 17 июня в 19:00 по адресу: Москва, станция метро «Киевская», площадь Киевского вокзала, дом 2, ТРЦ «Европейский», четвертый этаж, магазин «Читай-город».