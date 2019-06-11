РИАМО - 11 июн. Охранник больницы в подмосковном Ступине оказал первую помощь мужчине с приступом эпилепсии до прибытия медиков, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Сотрудник ЧОП Хасан Хасуев заметил, что одному мужчине в холле больницы сделалось плохо – у него начался эпилептический припадок. Сотрудник бросился оказывать первую помощь, попутно вызвав медиков приемного отделения из другого корпуса.

«До прибытия врачей охранник следил за дыханием и положением тела больного. Его голову держал в положении, позволяющим пострадавшему дышать. Благодаря его действиям удалось избежать серьезных последствий», – сообщил главврач ступинской больницы Александр Дружинин.

От руководства СЦРКБ Хасану Хасуеву была выражена благодарность за грамотные и решительные действия.

Сам же Хасан не считает, что сделал что-то выдающееся.

«Думаю, в этой ситуации так поступил бы любой. Наверное, я просто оказался быстрее из всех, кто был готов поспешить к пострадавшему. Дело в том, что мне ранее приходилось оказывать помощь людям, страдающим от этого недуга. К тому же далеко не каждый знает, как правильно действовать в подобной ситуации, и может просто растеряться», – заключил Хасан.