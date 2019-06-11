РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июн. В подмосковном Подольске в микрорайоне Залинейный пожарные потушили возгорание на металлобазе, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«В поселке Северный микрорайона Залинейный недалеко от торгового комплекса «Универсальный» во вторник днем (11 июня - ред.) произошел пожар на металлобазе. Пожарные потушили возгорание, пострадавших нет», - сказал сотрудник.

По его словам, в ликвидации пожара принимали участие 20 человек и четыре автоцистерны.