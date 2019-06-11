РИАМО – 11 июн. На столичных дорогах во вторник после полудня образовались серьезные пробки, дорожная ситуация оценивается в семь баллов из десяти максимальных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Наиболее крупные заторы образовались в центре столицы. Скорость движения транспортного потока в Таганском районе составляет 2 километра в час. У острова Балчуг автомобилисты движутся со скоростью 10 километров в час.

На западе мегаполиса ситуация чуть лучше. В районе Дорогомилово водители едут со скоростью 20 километров в час.

Автомобилисты потеряют много времени, если поедут по Волоколамскому, Ленинградскому шоссе, проспекту Маршала Жукова, Варшавскому шоссе, Балаклавскому проспекту, Профсоюзной улице, Ленинскому проспекте, улице Обручева.

По данным сервиса, к 20 часам ситуация улучшится до шести баллов, к 21 часу – до четырех баллов.