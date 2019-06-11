РИАМО (СТУПИНО) – 11 июн. В Белопесоцком котловане городского округа Ступино утонула 15-летняя девочка, она находилась в водоеме без сопровождения взрослых, сообщил Ступинскому информагентству сотрудник Ступинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мосолблпожспас».

Во вторник в 12:25 от диспетчера ЕДДС «112» поступила информация о том, что в Белопесоцком котловане утонула девочка.

«На место происшествия незамедлительно выехала дежурная смена МКУ «Спасательная служба» городского округа Ступино под руководством старшего смены Сергея Тазина. По прибытии спасатели уточнили у очевидцев предварительное место, где могла утонуть девочка, и организовали подводные поисково-спасательные работы», – сказал старший эксперт по ВР и работе со СМИ Ступинского ТУ Виктор Серединский.

Благодаря умелым действиям и практическим навыкам водолаза – старшего смены Сергея Тазина – на глубине в семь метров вскоре был обнаружен и поднят труп 15-летней жительницы городского округа Кашира.

По данным информагентства, ее подруга, 14-летняя девочка, с которой они резвились в воде, была спасена спасателями поста №1 Ступинского ТУСиС «Мособлпожспас». После оказания первой помощи ее передали медикам скорой помощи.

Причиной трагедии стало то, что подростки находились на водоеме без сопровождения взрослых и нарушили правила поведения на воде.