РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 июн. Житель подмосковного Подольска пожаловался на продажу в ночное время алкогольной продукции в одном из магазинов микрорайона Шепчинки, по данному факту провели проверку, в ходе которой выявили незаконную торговлю спиртными напитками, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на розничную продажу алкоголя в ночное время в микрорайоне Шепчинки. Он отметил, что в магазине на улице Чайковского осуществляется продажа алкогольной продукции после 23:00. При этом чек не выдается, а уголок потребителя отсутствует.

«Было проведено выездное обследование, факты реализации алкогольной продукции подтвердились. Данный магазин не является предприятием общественного питания, не имеет право осуществлять розничную продажу алкогольной продукции с 23:00 до 8:00. Решение данного вопроса относится к компетенции правоохранительных органов», – сказал начальник управления потребительского рынка администрации городского округа Николай Тупикин.

Он отметил, что данное обращение было отправлено в УМВД России по городскому округу Подольск для рассмотрения и принятия необходимых мер.