РИАМО – 11 июн. Роскачество провело веерное исследование детских подгузников, экспертами были изучены 29 торговых марок наиболее популярных на российском рынке детских подгузников больших размеров, говорится в сообщении пресс-службы организации.

Вся продукция была исследована по 49 показателям качества и безопасности.

«Большая часть проверенных товаров произведена в России – 13 брендов, также в исследование вошли и импортные подгузники: восемь из Японии, три – из Китая, два – из Чехии и по одному из Англии, Польши и Турции. Эксперты опытным путем выяснили, действительно ли подгузники способны хорошо впитывать и удерживать влагу, стоит ли переплачивать при покупке подгузников и насколько безопасна эта неотъемлемая часть детского гардероба», – говорится в сообщении.

Исследование показало, что все самые популярные в России подгузники безопасные, независимо от цены и страны происхождения.

«Они нетоксичные, не содержат тяжелых металлов и канцерогенов, они не вызывают раздражений и аллергии. Все исследованные образцы оказались абсолютно стерильными», – подчеркивается в материале.

Повышенным требованиям стандарта Роскачества соответствовали только подгузники пяти торговых марок: GOO.N, Libero, Mepsi, Merries и Pampers Premium Care.

«Данные требования не являются обязательными для производителя, но помогают выявить отечественные товары повышенного качества на российском рынке и отметить их российским знаком качества. На него смогут претендовать только товары торговых марок Libero, Mepsi и Pampers Premium Care. Остальные товары, соответствующие стандарту, не смогут претендовать на российский знак качества в виду своего зарубежного происхождения», – поясняется в материале.

Самая главная функция подгузников – впитывать и удерживать влагу.

«Чтобы оценить, насколько хорошо подгузники справляются с этими функциями, эксперты исследовали два важнейших показателя: полное влагопоглощение и обратную сорбцию», – дополняется в сообщении.