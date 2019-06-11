РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 июн. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска 6 июля пройдут соревнования по рыбной ловле спиннингом с берега, принять участие в них смогут все желающие, сообщается в группе «Спиннинговое братство на Пахре-2019» в соцсети «ВКонтакте».

«Рыболовно-спортивный клуб «Пахринский ультралайт» при поддержке спорткомитетов администрации городских округов Домодедово и Подольск приглашает всех желающих на третье ежегодное соревнование по рыбной ловле спиннингом с берега «Спиннинговое братство на Пахре-2019». Состязания пройдут 6 июля в поселке Дубровицы на реке Пахре, начало в 7:00», – говорится в сообщении.

В месте проведения соревнований можно поймать окуня, щуку, голавля и другие виды рыб, оно находится по течению выше того места, где в 2018 году от выбросов в воду погибла рыба.

Судьи будут мерить пойманных рыб, после чего отпускать их в реку. Победители и призеры получат призы от спонсоров, всех участников соревнований ждет большой розыгрыш призов.

Зарегистрироваться на соревнования можно в группе в соцсети «ВКонтакте».