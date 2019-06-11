РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 июн. В подмосковной Балашихе водитель иномарки пытался сломать два шлагбаума на въезде в детский сад №43/1 «Янтарный островок» по улице Лукино, чтобы освободить себе проезд, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудник детского учреждения.

Ранее в социальных сетях появилась информация от очевидцев о том, что владелец машины «Порш Кайен» пытался сломать шлагбаум на въезде в детский сад №43/1 по улице Лукино, дом №57А. В ответ на замечания он вел себя агрессивно, а затем, открыв себе путь, спокойно уехал.

«Инцидент произошел в понедельник с 18:00 до 19:00, в то время, когда два наших воспитателя вместе с детьми вышли на вечернюю прогулку. В этот период к нашим шлагбаумам подъехал автомобиль, из которого вышел водитель. Чтобы открыть себе путь, он попытался их сломать. Воспитатели и проходящие мимо люди сначала потеряли дар речи, а затем попытались остановить его, сделав ему замечание. Однако мужчина был очень агрессивен и нецензурно выражался», – сказала сотрудница учреждения.

Она добавила, что, освободив место для проезда, мужчина сел в машину и уехал.

«Каким-то чудом воспитатель смогла перезапустить механизм, и шлагбаум теперь работает нормально. Не понимаем, почему он так поступил и пытался сломать его, ведь у нас давно висит объявление прямо на шлагбауме с указанием номера телефона, по которому всегда можно беспрепятственно позвонить, и его откроют», – пояснила сотрудница.

По ее словам, если подобная ситуация повторится, сотрудники детского сада будут вынуждены обратиться в полицию, так как это угрожает жизни и здоровью детей.

На фасаде детского учреждения установлены видеокамеры, поэтому записи с них с легкостью помогут установить хулигана.