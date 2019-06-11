РИАМО - 11 июн. Пассажирам станций «Кропоткинская» и «Сокол» Московского метрополитена раздают питьевую воду в связи с жаркой погодой, сообщается в Twitter-аккаунте столичного метро.

Днем во вторник из-за жары на девяти станциях Московского центрального кольца начали раздавать питьевую воду. Это станции «Автозаводская», «Панфиловская», «Бульвар Рокоссовского», «Владыкино», «Стрешнево», «Локомотив», «Андроновка», «Окружная» и «Измайлово».

«И на станциях мосметро «Кропоткинская» и «Сокол» (начали раздавать воду – ред.)», – говорится в сообщении.

Ранее сотрудник пресс-службы столичной подземки сообщил, что Московский метрополитен полностью подготовился к работе в условиях жары. В частности, климатические системы в поездах перевели в летний режим, специалисты планово промывают вентиляционную систему станций и тоннелей. На всех станциях прошла генеральная уборка, а запасы питьевой воды были пополнены.

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