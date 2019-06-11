РИАМО - 11 июн. Крупнейшие отечественные интернет-компании «Яндекс» и Mail.ru, а также Сбербанк могут поддержать Huawei, если китайский производитель смартфонов начнет использовать операционную систему «Аврора», они наполнят ее экосистему российскими приложениями, пишут «Известия».

О том, что один из антикризисных планов Huawei предусматривает установку на поставляемые в Россию смартфоны операционной системы «Аврора», включенной в реестр отечественного ПО, газете рассказал источник, близкий к партнеру нескольких разработчиков, и сотрудник компании-партнера сотовых ритейлеров. Такую возможность обсуждали министр цифрового развития, связи и информационных технологий России Константин Носков и главный исполнительный директор Huawei Го Пин, писал ранее The Bell.

«Huawei рассматривает не только саму «Аврору», но и развитие ее экосистемы, рассказывают источники. Если приложениями Google нельзя будет пользоваться, взамен китайский производитель предложит предустановленные карты и другие приложения «Яндекса», Mail.ru Group, Сбербанка, уверяют они. Со Сбербанком и «Яндексом» Huawei сотрудничает не первый год — но их приложения работают на смартфонах Huawei и Honor под ОС Android. Один из собеседников не исключает появления аналогичных приложений и под «Аврору», - говорится в статье.

По утверждению создателей, «Аврора» имеет возможность установки приложений, разработанных под Android, отметил представитель Сбербанка. Таким образом, мобильное приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн» должно работать на устройствах с этой операционной системой, и создавать отдельную версию для «Авроры» не планируется.

В то же время для корректной работы приложения, вероятнее всего, потребуются доработки — например, в части push-уведомлений, которые сейчас используют сервисы Google. Определить полный объем необходимых работ возможно только после полноценного тестирования — провести его планируется после того, как среди клиентов Сбербанка начнут появляться владельцы смартфонов с «Авророй», уточнил представитель банка.

«Аврора» (ранее Sailfish) — единственная мобильная операционная система, внесенная в российский реестр отечественного программного обеспечения (ПО). Она была создана финской компанией Jolla. В 2015 году стало известно, что Jolla принадлежит структурам российского предпринимателя Григория Березкина, а развитием Sailfish занимаются отечественные компании «Открытая мобильная платформа» (ОМП) и «Вотрон». В прошлом году контроль над этими структурами получил «Ростелеком».

Пока единственный смартфон, работающий под «Авророй» -Sailfish, — это Inoi R7, созданный российской компанией «Иной».

Около трех лет назад ОМП обсуждала вопрос об установке Sailfish на абонентские устройства с целым рядом вендоров, в том числе с Huawei, рассказал гендиректор ОМП Павел Эйгес. По его словам, предложение тогда не нашло отклика у производителей. Технически «Аврору» можно установить на любое устройство с поддержкой Android, если производитель захочет, утверждает Эйгес.

По словам собеседников газеты, реализация сценария с использованием «Авроры», в частности, зависит от одобрения российских властей. Использование российской ОС — не единственный антикризисный сценарий, который рассматривает Huawei. Альтернатива — вывод на рынок собственной операционной системы, она еще не имеет окончательного названия, зато уже существуют ее работоспособные версии, уверили они.

«Аврора» — пока сырой для массового рынка проект, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Главная ее проблема — дефицит приложений, а для любой мобильной экосистемы ключевой вопрос именно в их наличии и количестве, отметил он. Но инвестиции, а также реалистичные сроки, которые будут установлены для разработчиков системы, привлечение высокооплачиваемых специалистов, имеющих опыт развития Android и iOS, возможно, позволят сделать «Аврору» чем-то большим, чем нишевый продукт, отметил эксперт.