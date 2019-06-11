РИАМО - 11 июн. Московское областное УФАС России решило, что сведения в отношении ООО «Сателлит» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

УФАС рассмотрело сведения в отношении ООО «Сателлит», представленные МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №46 «Ласточка». Согласно представленным данным, дошкольное учреждение заключило с компанией контракт на оказание услуг по диагностике и ремонту системы видеонаблюдения.

«В связи с нарушением ООО «Сателлит» условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - отмечается в материале.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО «Сателлит» не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, подмосковное УФАС пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Сателлит» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.