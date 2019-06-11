РИАМО - 11 июн. Наряд вневедомственной охраны Росгвардии в Подмосковье задержал 27-летнего мужчину который находился в международном розыске за хулиганство, говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Московской области.

Сотрудники ленинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии получили информацию, что в городе Видное неизвестный слишком бурно выясняет отношения со своей знакомой и применил в отношении женщины физическую силу.

«Росгвардейцы незамедлительно прибыли к указанному месту и задержали 27-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Позже выяснилось, что задержанный уже более полугода находится в международном розыске по подозрению в злостном хулиганстве», – говорится в сообщении.

В ближайшее время мужчину передадут инициатору розыска.