РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 июн. Стилизованную фигуру футболиста, который отдает воинское приветствие, установят в микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска к годовщине чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил «РИАМО в Подольске» активист Виктор Макаров.

«Совсем скоро будет ровно один год со дня открытия чемпионата мира по футболу, который проходил в нашей стране в 2018 году. Жители нашего дома (дома №11 по улице Генерала Смирнова в микрорайоне Кузнечики – ред.) решили отметить это событие установкой в нашем дворе стилизованной фигуры футболиста. В настоящее время фигуру уже привезли, но пока еще не установили», – сказал Макаров.

Он отметил, что фигура в человеческий рост будет двигать руками, отдавая воинское приветствие. На заднем фоне запечатлены все результаты матчей. Данная фигура будет установлена в память о чемпионате и для поднятия спортивного духа жителей.

Также в 2017 году во дворе дома №11 по улице Генерала Смирнова инициативная группа жителей установила стилизованную скульптуру мяча «Красава» в честь открытия Кубка конфедерации FIFA в России.