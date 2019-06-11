РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июн. Жители подмосковных Люберец стали реже обращаться за помощью в настройке цифрового телевидения, сообщается на официальном сайте местного отделения городского округа Люберцы партии «Единая Россия».

«Волонтеры из числа сторонников партии «Единая Россия» принимают заявки и лично помогают с настройками цифрового ТВ. В последнее время количество заявок сократилось. Основной поток заявителей решил проблемы с настройками цифровых приставок с помощью люберецких волонтеров», – говорится в сообщении.

Партия «Единая Россия» оказывает помощь социально незащищенным категориям граждан: многодетным семьям, одиноким пенсионерам, ветеранам ВОВ, труженикам тыла, малообеспеченным семьям, пенсионерам с низким уровнем дохода в обеспечении доступа к цифровому телевидению.

Заявки по настройке цифрового телевидения можно оставить по номеру телефона общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Люберцы: 8(495)503-55-36.