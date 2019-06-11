РИАМО - 11 июн. В Москве в Борисовских прудах от недостатка кислорода погибла рыба, кислородное голодание рыбы могло начаться из-за жаркой погоды, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Ранее в социальных сетях появилось видео с мертвой рыбой, лежащей на берегу Борисовских прудов.

«По предварительной информации, рыба в Борисовских прудах могла погибнуть из-за недостатка кислорода в связи с жарой. Ветеринары не выявили у рыбы заболеваний», - сказал собеседник агентства.

Первая декада июня в столице оказалась очень жаркой, положительная температурная аномалия достигала 8-9 градусов. В некоторые дни температура превышала плюс 30 градусов.