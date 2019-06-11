РИАМО (КОРОЛЕВ) – 11 июн. Завершилось строительство дома №15А в составе ЖК «Золотые ворота» на Пионерской улице в подмосковном Королеве, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Застройщик ООО «Русинвест» получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации на дом №15А в ЖК «Золотые ворота».

«Дом в ЖК «Золотые ворота» получил заключение о соответствии и готовится к вводу в эксплуатацию», – отметил начальник Главного управления Государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Площадь 22-этажных домов жилого комплекса составляет 27,7 тысячи квадратных метров. К заселению готово 318 квартир жилой площадью 20,3 тысячи квадратных метров.

Встроенно-пристроенный торговый центр площадью 16,6 тысячи квадратных метров имеет подземную автостоянку на 200 машино-мест.

В проекте также учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории обустроена детская площадка, места для отдыха, а также площадка для занятия физкультурой и парковочные места.