РИАМО - 11 июн. Московский городской суд в четверг, 14 июня, проверит законность домашнего ареста журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвинямого в сбыте наркотических веществ, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы Никулинского районного суда Москвы.

«Рассмотрение апелляционной жалобы состоится в Мосгорсуде 14 июня в 11:00», – сказал собеседник агентства

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве, при обыске у него нашли около 4 граммов метилэфедрона. В квартире журналиста также были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В настоящий момент Голунов находится под домашним арестом сроком на два месяца.

Руководство издания «Медуза» считает, что журналист невиновен и его преследуют из-за профессиональной деятельности. Ранее главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн рассказал, что в биоматериалах Голунова не обнаружили следов наркотиков.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что нарушения, допущенные в ходе задержания Голунова, вызывают недоверие к следственным органам. По ее словам, в ситуации «есть много вопросов, на которые общество должно получить четкие и внятные ответы».

Накануне инициативная группа заявила о намерении провести в среду, 12 июня, марш в центре Москвы в поддержку арестованного журналиста. В настоящий момент акция не согласована с городскими властями.