РИАМО - 11 июн. На станции «Сетунь» для посадки в пригородные поезда из Москвы откроют временную часть платформы для обеспечения перевозки пассажиров на период строительства пешеходного моста на станции в рамках реализации проекта МЦД-1, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«С 12 июня на остановочном пункте «Сетунь» Белорусского направления Московской железной дороги пригородные поезда по направлению из Москвы начнут останавливаться у платформы №1, часть которой возведена из временной деревянной конструкции», – говорится в сообщении.

Это необходимо для проведения работ по строительству конкорса (надземного пешеходного перехода – ред.) и позволит осуществлять посадку и высадку пассажиров без ограничений из всех вагонов электропоездов.

На станции «Сетунь» РЖД проводит работу по реконструкции пассажирской инфраструктуры в рамках реализации проекта МЦД-1 Одинцово – Лобня.

Проект МЦД предусматривает запуск пассажирских поездов по радиальным железнодорожным направлениям через центр столицы. МЦД-1 Одинцово-Лобня (52 километра, 28 станций) и МЦД-2 Нахабино-Подольск (80 километров, 38 станций) готовятся к открытию в конце 2019 — начале 2020 года.