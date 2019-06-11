РИАМО - 11 июн. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыгрывает среди своих подписчиков в Instagram две пары билетов в театр «Практика» на спектакль «Смерть и чипсы».

«Смерть и чипсы» — спектакль молодого режиссера Данила Чащина по пьесе-инсценировке современного драматурга Юлии Поспеловой. Зрителей ждет калейдоскоп рассказов Леонида Андреева о хрупкости человеческой жизни, о привлекательности и неизбежности смерти, об отношениях человека с фактом собственной недолговечности.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подписаться на @inmsk и отметить в комментариях друга, с которым вы хотите пойти на постановку. Чем больше друзей – тем больше шансов.

Победителей редакция определит случайным образом 17 июня. Счастливчики отправятся на спектакль 19 июня. Начало в 20:00.

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