РИАМО (КОРОЛЕВ) – 11 июн. Глава Королева Александр Ходырев вручил шести медикам наукограда сертификаты на получение жилья, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Вручение сертификатов состоялось на очередном оперативном совещании под руководством Ходырева.

«Сегодня (11 июня – ред.) вручил сертификаты на получение жилья шести работникам здравоохранения. За последние 2 года нам удалось привлечь в Королев более 130 работников здравоохранения, среди них 74 врача-специалиста, 28 участковых терапевтов, 11 участковых педиатров», – сказал Ходырев.

В Королеве быстрыми темпами идет капитальный ремонт городской больницы. Полностью обновлен корпус АБ, сейчас ремонтируется корпуса ГД, В и Костинская поликлиника. В больнице устанавливается новое, современное оборудование.