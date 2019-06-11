РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска планируют раскрасить при помощи детей тепловые пункты к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Климовск традиционно проводятся встречи генерального директора управляющей компании МУП «СЕЗ» Александра Громова с коллективами учреждений, помещения которых расположены в многоквартирных домах, управляемых УК.

«Сегодня (11 июня – ред.) такая встреча состоялась в Доме детского творчества «Электрон». В рамках мероприятия участники обсудили вопрос о помощи детей в красивом раскрашивании тепловых пунктов к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», – говорится в сообщении.

Также в ходе встречи участники интересовались уборкой территории под окнами, которая не является придомовой, возникающими протечками с верхних этажей жилого дома и многим другим. Все вопросы взяты на контроль.