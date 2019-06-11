РИАМО - 11 июн. В Подмосковье усилили работу по профилактике несчастных случаев на пляжах, ежедневно в профилактике задействовано более 700 человек и 110 единиц техники, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«В регионе уже проведено почти 11 тысяч профилактических мероприятий, направленных на предотвращение гибели и травматизма людей на водоемах в летний период. Это рейды, которые проводятся вдоль береговых линий крупных рек и водохранилищ, инспектирования мест отдыха на воде, занятия и инструктажи в учебных учреждениях и другие мероприятия», — сказал Пестов.

Вопрос обеспечения безопасности на водных объектах в летний период обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при губернаторе Московской области. Заседание прошло под председательством Пестова.

«Ежедневно в профилактике несчастных случаев на воде в Московской области задействовано более 700 человек и 110 единиц техники, в том числе 40 плавсредств. В этой работе участвуют специалисты пожарно-спасательных подразделений, сотрудники Росгвардии, специалисты муниципальных органов власти, добровольные спасатели из Россоюзспаса и других отрядов», — добавляется в сообщении.

Большинство несчастных случаев на воде, в результате которых гибнут люди, происходит в необорудованных, запрещенных для купания местах.

«Дикие» пляжи, где люди купаются, невзирая на запреты, - это территории повышенного риска, которые необходимо усиленно патрулировать, обновлять предупреждающие и запрещающие знаки, терпеливо проводить разъяснительные беседы с жителями. Первоочередная задача, которую ставит перед нами губернатор, – это обеспечение безопасности и сохранение жизни людей, и для этого должно быть сделано все необходимое», — подчеркнул Пестов.

В последние годы в регионе проводят системную работу по улучшению ситуации с безопасностью на водных объектах. В этом году в муниципалитетах будут работать 208 пляжей и мест отдыха у воды без купания – это на восемь больше, чем летом 2018 года. За 6 лет число территорий, оборудованных всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха на воде, в Московской области увеличилось в три раза.

«Все места отдыха у воды проверяются специалистами ГУ МЧС РФ по Московской области на предмет соблюдения правил безопасности. Обязательным является наличие спасательного пункта и возможности оказания профессиональной первой помощи отдыхающим, спасательного оборудования, огороженной территории и охраны. В случае выполнения всех требований пляжи получают акт о допуске к эксплуатации», — отмечается в сообщении.

Помимо обеспечения безопасности, к местам отдыха на воде в Подмосковье предъявляются высокие требования в части благоустройства. Там должны быть размещены места для переодевания, душевые, установлены урны для сбора мусора, заключены договоры на вывоз мусора и уборку территории.