РИАМО - 11 июн. Москва вошла в число лидеров рейтинга городов России с лучшими праздниками на открытом воздухе в День России, который отметят 12 июня, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

Рейтинг составлен по результатам анализа уникальности и популярности событий в День России. Так, лучшие события на открытом воздухе для горожан и туристов во время государственного праздника пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Тамбове и Кирове.

«На площадях и улицах Москвы проходит уличный фестиваль исторических реконструкций «Времена и эпохи», а в День России на Поклонной горе, в Коломенском и на ВДНХ пройдут фестивали многонациональных культур на открытом воздухе. В 22 часа — праздничный салют», — говорится в сообщении.

В центре Санкт-Петербурга в День России пройдут фестивали духовых оркестров и цветов, фестиваль национальных кухонь в Приморском парке победы, а также гала-концерт знаменитостей на Дворцовой площади и праздничный салют в 23 часа.

В Уфе в День России парадом национальных костюмов откроется музыкальный фестиваль искусств «Сердце Евразии» и отметят День города. В Тамбове и Кирове в День России также уличными фестивалями, концертами и фейерверками отметят День города.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.