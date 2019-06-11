РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 июн. Десять подростков из Королева получили паспорта из рук главы города Александра Ходырева, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Торжественная церемония состоялась в отделе «Новейшей истории» музейного объединения «Музеи наукограда Королев».

«Большой праздник мы отмечаем 12 июня. Накануне такого великого праздника получить паспорт особенно почетно, 10 ребят получили такую возможность. Сегодня (11 июня - ред.) мы собрались в городском музее, где собраны все вехи истории города, это еще одна возможность вспомнить великую историю нашей страны и нашего города. Я помню свой первый паспорт, и вы его тоже будете помнить. Этот день навсегда останется в памяти. Поздравляю с праздником, с получением документа, позволяющим быть полноправным гражданином с правами и обязанностями», – сказал Ходырев.

Вместе с паспортом Ходырев вручил подросткам Конституцию РФ.