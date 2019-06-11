РИАМО - 11 июн. В Московской области завершился сев яровых культур, в этом году посевная площадь была увеличена, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода Московской области.

«Всего яровых, включая площади пересева по погибшим озимым и многолетним травам, посеяно 208,4 тысячи гектаров. Из них зерновых и зернобобовых – 71,4 тысячи гектаров, 86,5 тысячи гектаров кормовых культур, рапса посеяно порядка 25 тысяч гектаров, картофеля – около 14 тысяч гектаров и более 10 тысяч гектаров овощей», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

По словам министра, посевной план перевыполнен на 2%.

«Лидерами по севу являются городские округа Зарайск, Серебряные Пруды, Луховицы, Дмитровский городской округ и Ступино», — отметил Разин.

В посевной кампании было задействовано около 4,3 тысячи сельхозтехники.

«В этом году посевная площадь в области увеличена более чем на 30 тысяч гектаров по сравнению с прошлым годом», — подчеркнул Разин.

Он добавил, что сейчас в регионе полным ходом идет заготовка кормов.