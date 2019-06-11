РИАМО - 11 июн. Многодетным семьям предоставляется скидка в размере 20% на проезд в поездах дальнего следования по России, говорится в сообщении пресс-службы АО «Федеральная пассажирская компания».

«С 31 мая 2019 года многодетные семьи могут приобрести билеты на проезд в купейных вагонах поездов внутригосударственного сообщения отправлением в июне-июле 2019 года со скидкой 20% (предоставляется взрослым и детям в возрасте от 10 до 17 лет)», - говорится в сообщении.

При этом дети младше пяти лет путешествуют бесплатно, если ребенок не занимает отдельное место, а дети от пяти до 10 лет — по детскому тарифу.

Оформить билеты можно только в кассах АО «ФПК» при предъявлении удостоверения многодетной семьи.

В Московской области с 2013 по 2018 год количество многодетных семей увеличилось практически в два раза. В настоящее время в Подмосковье проживают 76 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более 245 тысяч детей.