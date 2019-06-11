РИАМО – 11 июн. Инновационные граффити украсили особую экономическую зону «Дубна», награждение победителей конкурса «Инновации в красках» состоялось в большом конференц-зале конгресс-центра ОЭЗ, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» подвела итоги второго конкурса граффити «Инновации в красках».

«В нем приняли участие восемь команд молодых художников из Дубны, Ивантеевки, Домодедова, Москвы и других городов. В качестве рабочей поверхности для граффитистов стали стены четырех подстанций на левобережной площадке ОЭЗ. В течении двух дней их украсили философские фантазии на тему искусственного интеллекта, а также различные абстракции, связанные с «железом» и технологиями», – отмечается в сообщении.

Первое место в конкурсе завоевала компьютерная история про длительный полет в космос Алексея Чеснокова из Москвы. Второе место жюри отдали граффитистам из подмосковной Ивантеевки Артему Благовестову и Александру Смирнову.

«Еще на стадии эскиза мы решили изобразить андроида и искусственный интеллект. На заднем фоне шрифты фьюче – будущее, а также иероглифами написано «новые технологии». Китай сегодня является мировым лидером в новых технологиях, но мы их догоним. Современный дизайнерский стиль, смешение поп-арта с элементами геометрической абстракции», – поясняет рисунок на стене Благовестов.

На третьем месте оказался Федор Бугаян из Домодедова.

«Его работа запомнилась зрителям именно свой яркостью и необыкновенным, почти 3D-объемом», – уточняется в материале.

Награждение победителей состоялось в большом конференц-зале конгресс-центра экономической зоны. При критериях оценки работ художников-граффитистов учитывались не только соответствие теме, но и оригинальность идеи, сложность техники исполнения, а также цветовое решение.

Зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов уточнил, что ОЭЗ «Дубна» сейчас стремительно развивается, в процессе строительства находится много объектов, поэтому простора для творчества художников будет достаточно еще на несколько лет.

Особая экономическая зона «Дубна» уже стала центром экономического и инновационного развития всего севера Подмосковья, уверен Хромов.

«Очень приятно, что теперь на ее территории проходят такие современные культурные акции. Работы молодых художников подарят свое уникальное лицо ОЭЗ, и не исключено, что станут, своего рода, музой для идей и разработок молодых ученых Дубны», – резюмировал он.