РИАМО – 11 июн. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает, что нарушения, допущенные в ходе задержания журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, вызывают недоверие к следственным органам, сообщает ТАСС.

«Ситуация вокруг задержания журналиста Ивана Голунова вызвала большой общественный резонанс, острую реакцию коллег-журналистов, для этого были основания. Уже озвучены факты допущенных ошибок, нарушений. Они, конечно же, вызывают недоверие к следственным органам, что, на мой взгляд, самое плохое в этой истории», – сказала Матвиенко.

По ее словам, в ситуации есть много вопросов, на которые общество должно получить четкие и внятные ответы.

«Почему журналист Иван Голунов без решения суда был задержан более чем на 48 часов? Почему были опубликованы фотографии с другого места, а не из его квартиры, где происходил обыск? Почему во время обыска он не присутствовал? Либо это такой уже непрофессионализм, либо это такое головотяпство, либо это провокация. Я даже не знаю пока, как это назвать», – заключила Матвиенко.

По ее словам, члены Совета Федерации будут держать на контроле ситуацию с задержанием журналиста.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве, при обыске у него нашли около 4 граммов метилэфедрона. В квартире журналиста также были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В настоящий момент Голунов находится под домашним арестом сроком на два месяца.

Руководство издания «Медуза» считает, что журналист невиновен и его преследуют из-за профессиональной деятельности. Ранее главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн рассказал, что в биоматериалах Голунова не обнаружили следов наркотиков.

Накануне инициативная группа заявила о намерении провести в среду марш в центре Москвы в поддержку журналиста Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по делу о сбыте наркотиков. Шествие планируется провести от станции метро «Чистые пруды» до здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, где затем пройдут одиночные пикеты. В настоящий момент акция не согласована с московскими властями.