РИАМО - 11 июн. У электрички Голутвин – Москва сошла с рельс колесная пара второго с конца вагона, по предварительной информации, никто не пострадал, сообщается на сайте Московской железной дороги.

«Сегодня в 14:04 на станции «Трофимово» Казанского направления МЖД, по предварительной информации, при отправлении пригородного поезда №6119 Голутвин – Москва произошел сход одной колесной пары второго с хвоста вагона. Поезд только начинал набирать скорость, поэтому она была минимальной», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, никто из пассажиров не пострадал.

На место незамедлительно отправился восстановительный поезд со станции «Воскресенск» для возвращения колесной пары на рельсы.

Пока движение поездов организовано по одному пути на участке Воскресенск – Виноградово в реверсивном режиме.

«Пассажиры электрички продолжили поездку на экспрессе 7043 «Рязань-1» – Москва, который железнодорожники специально остановили для посадки людей на платформах «Трофимово» и «Конобеево», — добавляется в сообщении.

Сокращен маршрут двух пригородных поездов сообщением «Шиферная» – Москва. Внимание пассажиров обратили на возможные задержки и изменения в расписании электричек между Москвой и станциями «Шиферная», «Голутвин» и «Рязань».

В МЖД создали специальную комиссию для выяснения причины схода.