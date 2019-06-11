РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 июн. Все желающие 15 июня смогут посетить бесплатную экскурсию по историческому центру подмосковного Подольска, сообщается на сайте Подольского краеведческого музея.

«Пятнадцатого июня в 15:00 Подольский краеведческий музей приглашает на бесплатную пешеходную экскурсию «По старым улицам Подольска», сбор у памятника швейной машинке на Советской площади, 7», – говорится в сообщении.

В ходе экскурсии можно будет узнать, как менялся облик исторического центра города.