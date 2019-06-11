РИАМО - 11 июн. В Подмосковье подвели итоги конкурса «Лучший донор», Минздрав и Московская областная станция переливания крови определили самых активных участников донорского движения в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Конкурсная комиссия, состоящая из представителей учреждений службы крови и волонтерского движения, выбрала лучших доноров Подмосковья в этом году. Почти из 40 претендентов на победу были определены победители в шести номинациях», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

В номинации «Максимальное количество донаций крови» победителем стал житель городского округа Ступино Виктор Блинов, который состоит в донорском движении с 1995 года. За это время он безвозмездно выполнил 120 донаций крови.

В номинации «Максимальное количество донаций плазмы» победу одержал житель Дрезны Анатолий Костиков, за лучшую организацию донорства среди молодежи отмечена Анна Бурцева, руководитель студенческой организации «Волонтеры МФТИ».

Лучшим организатором и пропагандистом безвозмездного донорства крови признана Вера Гогина из Долгопрудного, в номинации «За лучшую организацию корпоративного донорства» победителем стал Иван Носаков – заместитель генерального директора компании «Сити XXI век». Самой активной донорской династией по итогам конкурса стала семья Синюковых – мать, двое сыновей и внук.

«У истоков донорского движения в этой семье стояла Софья Синюкова, в 1976 году она была награждена нагрудным знаком «Почетный донор СССР». Свою доброту, отзывчивость и способность к состраданию Софья Михайловна передала своим сыновьям и внуку – в общей сложности они 169 раз помогали в спасении земляков. Внук планирует стать третьим поколением почетных доноров в семье и продолжить донорскую династию», – отметила главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Благодаря активной пропаганде безвозмездного донорства, Московская область сегодня полностью обеспечена компонентами крови.